УЕФА завтра обсудит участие российских клубов в еврокубках на фоне ситуации в Украине (ESPN)

обсудит участие российских клубов в еврокубках на фоне ситуации в Украине.

На завтрашней встрече УЕФА, вероятно, обсудит дальнейшее участие клубов из России в еврокубковых турнирах.

Кроме того, ФИФА следит за развитием ситуации, так как в Москве должен пройти матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Польши, пишет ESPN.

По данным источника, финал Лиги чемпионов точно будет перенесен из Санкт-Петербурга.

Напомним, сегодня должен сыграть с «Бетисом» в стыковом матче за выход в 1/8 финала . уже вышел в эту стадию турнира.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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