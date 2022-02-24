19-летний Одоевский сыграет в воротах «Зенита» против «Бетиса». Дзюба, Алберто, Малком тоже в старте

Теги Зенит Артем Дзюба Михаил Кержаков премьер-лига Россия Бетис Ла Лига Лига Европы УЕФА Александр Ерохин Ярослав Ракицкий Магомед Оздоев Вячеслав Караваев Дмитрий Чистяков Алексей Сутормин Дуглас Сантос Малком Вильмар Барриос Андрей Мостовой Клаудиньо Родригес Данил Круговой Арсен Адамов Вендел Юри Алберто Иван Сергеев Даниил Одоевский Давид Бязров Футбол

Даниил Одоевский займет место в воротах «Зенита» в матче с «Бетисом» в Лиге Европы.

Главный тренер питерского клуба Сергей Семак предпочел 19-летнего голкипера 35-летнему Михаилу Кержакову, игравшему в первом матче команд 17 февраля.

Стартовый состав «Зенита» выглядит следующим образом:

Вратарь: Даниил Одоевский.

Защита: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Данил Круговой.

Полузащита: Алексей Сутормин, Вендел, Клаудиньо.

Нападение: Малком, Юри Алберто, Артем Дзюба.

Запасные: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.

Видеотрансляция матча «Бетис» – «Зенит» начнется в 23:00. Текстовый онлайн будет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные