19-летний Одоевский сыграет в воротах «Зенита» против «Бетиса». Дзюба, Алберто, Малком тоже в старте

Даниил Одоевский займет место в воротах «Зенита» в матче с «Бетисом» в Лиге Европы.
Главный тренер питерского клуба Сергей Семак предпочел 19-летнего голкипера 35-летнему Михаилу Кержакову, игравшему в первом матче команд 17 февраля.
Стартовый состав «Зенита» выглядит следующим образом:
Вратарь: Даниил Одоевский.
Защита: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Данил Круговой.
Полузащита: Алексей Сутормин, Вендел, Клаудиньо.
Нападение: Малком, Юри Алберто, Артем Дзюба.
Запасные: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.
Видеотрансляция матча «Бетис» – «Зенит» начнется в 23:00. Текстовый онлайн будет