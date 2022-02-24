19-летний Одоевский сыграет в воротах «Зенита» против «Бетиса». Дзюба, Алберто, Малком тоже в старте

Даниил Одоевский займет место в воротах «Зенита» в матче с в .

Главный тренер питерского клуба Сергей Семак предпочел 19-летнего голкипера 35-летнему Михаилу Кержакову, игравшему в первом матче команд 17 февраля.

Стартовый состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Даниил Одоевский.

Защита: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Данил Круговой.

Полузащита: Алексей Сутормин, Вендел, Клаудиньо.

Нападение: , Юри Алберто, .

Запасные: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.

Видеотрансляция матча «Бетис» – «Зенит» начнется в 23:00. Текстовый онлайн будет