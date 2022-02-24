ЧМ-2023. Квалификация. Россия – Нидерланды, Испания сыграет с Украиной и другие матчи

Сегодня пройдут восемь матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.

Команда России под руководством главного тренера Зорана Лукича в Перми встретится с Нидерландами.

Испания на домашней площадке сыграет с Украиной.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Группа H

РОССИЯ – ИСЛАНДИЯ

24 февраля. 18:00

Исландия – Италия

24 февраля. 23:00

Положение команд: Россия – 2-0, Исландия – 1-1, Италия – 1-1, Нидерланды – 0-2.

Группа Е

Венгрия – Черногория

24 февраля. 20:00

Франция – Португалия

24 февраля. 21:00

Положение команд: Франция – 2-0, Венгрия – 1-1, Черногория – 1-1, Португалия – 0-2.

Группа F

Болгария – Чехия

24 февраля. 20:00

Босния и Герцеговина – Литва

24 февраля. 21:00

Положение команд: Литва – 2-0, Босния и Герцеговина – 2-0, Чехия – 0-2, Болгария – 0-2.

Группа G

Грузия – Северная Македония

24 февраля. 18:00

Испания – Украина

24 февраля. 22:45

Положение команд: Испания – 2-0, Грузия – 1-1, Украина – 1-1, Северная Македония – 0-2.

Группа А

Положение команд: Бельгия – 2-0, Сербия – 1-1, Латвия – 1-1, Словакия – 0-2.

Группа B

Положение команд: Беларусь – 1-1, Турция – 1-1, Греция – 1-1, Великобритания – 1-1.

Группа C

Положение команд: Словения – 2-0, Швеция – 1-1, Финляндия – 1-1, Хорватия – 0-2.

Группа D

Положение команд: Израиль – 2-0, Эстония – 1-1, Германия – 1-1, Польша – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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