ЧМ-2023. Квалификация. Россия – Нидерланды, Испания сыграет с Украиной и другие матчи

Сегодня пройдут восемь матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.
Команда России под руководством главного тренера Зорана Лукича в Перми встретится с Нидерландами.
Испания на домашней площадке сыграет с Украиной.
Квалификационный турнир
Группа H
РОССИЯ – ИСЛАНДИЯ
24 февраля. 18:00
Исландия – Италия
24 февраля. 23:00
Положение команд: Россия – 2-0, Исландия – 1-1, Италия – 1-1, Нидерланды – 0-2.
Группа Е
Венгрия – Черногория
24 февраля. 20:00
Франция – Португалия
24 февраля. 21:00
Положение команд: Франция – 2-0, Венгрия – 1-1, Черногория – 1-1, Португалия – 0-2.
Группа F
Болгария – Чехия
24 февраля. 20:00
Босния и Герцеговина – Литва
24 февраля. 21:00
Положение команд: Литва – 2-0, Босния и Герцеговина – 2-0, Чехия – 0-2, Болгария – 0-2.
Группа G
Грузия – Северная Македония
24 февраля. 18:00
Испания – Украина
24 февраля. 22:45
Положение команд: Испания – 2-0, Грузия – 1-1, Украина – 1-1, Северная Македония – 0-2.
Группа А
Положение команд: Бельгия – 2-0, Сербия – 1-1, Латвия – 1-1, Словакия – 0-2.
Группа B
Положение команд: Беларусь – 1-1, Турция – 1-1, Греция – 1-1, Великобритания – 1-1.
Группа C
Положение команд: Словения – 2-0, Швеция – 1-1, Финляндия – 1-1, Хорватия – 0-2.
Группа D
Положение команд: Израиль – 2-0, Эстония – 1-1, Германия – 1-1, Польша – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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