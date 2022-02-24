Матчи «Краснодар» – «Локо» и «Ростов» – «Крылья» перенесены. Другие игры 19-го тура РПЛ пройдут по плану

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Игры «Краснодар» – «Локомотив» и «Ростов» – «Крылья Советов» перенесены.

Российская премьер-лига и Российский футбольный союз сообщают, что матчи 19-го тура РПЛ, запланированные к проведению в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге, пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием.

Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, работа аэропортов которых приостановлена в связи с распоряжением Росавиации, перенесены. Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно.

Календарь матчей 19-го тура РПЛ:

26 февраля
14:00 «Нижний Новгород» — «Урал»
14:00 «Химки» — «Динамо»
16:30 «Сочи» — «Арсенал»
19:00 «Спартак»ЦСКА

27 февраля
19:00 «Ахмат» — «Уфа»

28 февраля
19:00 «Зенит» — «Рубин»

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