Аршавин о Дугласе против «Црвены Звезды»: «Его несколько раз обыграли. Чуть в скоростенке потерял и в поворотливости, но он оплот «Зенита»
Андрей Аршавин оценил игру Дугласа Сантоса в матче с «Црвеной Звездой» (3:0).
На 67-й минуте защитник «Зенита» получил красную карточку за фол последней надежды.
— Фигура Сантоса тревожит?
— На данный момент, думаю, нет. Он является оплотом той команды, которая сейчас есть в «Зените».
Обычно он играл на пять, еще и с плюсом. То есть цемент сзади, а еще добавлял впереди. Сейчас он добротный игрок. В игре с «Црвеной Звездой» его несколько раз обыграли.
— Это о чем‑то говорит?
— Мне кажется, что чуть в скоростенке потерял. В поворотливости где‑то, — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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