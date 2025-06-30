Аршавин о Дугласе против «Црвены Звезды»: «Его несколько раз обыграли. Чуть в скоростенке потерял и в поворотливости, но он оплот «Зенита»

Андрей Аршавин оценил игру Дугласа Сантоса в матче с «Црвеной Звездой» (3:0).

На 67-й минуте защитник «Зенита » получил красную карточку за фол последней надежды.

— Фигура Сантоса тревожит?

— На данный момент, думаю, нет. Он является оплотом той команды, которая сейчас есть в «Зените».

Обычно он играл на пять, еще и с плюсом. То есть цемент сзади, а еще добавлял впереди. Сейчас он добротный игрок. В игре с «Црвеной Звездой» его несколько раз обыграли.

— Это о чем‑то говорит?

— Мне кажется, что чуть в скоростенке потерял. В поворотливости где‑то, — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.