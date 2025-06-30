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  • Личка близок к назначению в турецкий «Фатих Карагюмрюк». Клуб может подписать Флорентина, Гюрлюка и Караташа из «Оренбурга» (Иван Карпов)
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Личка близок к назначению в турецкий «Фатих Карагюмрюк». Клуб может подписать Флорентина, Гюрлюка и Караташа из «Оренбурга» (Иван Карпов)

Марцел Личка близок к назначению в «Фатих Карагюмрюк».

Экс-тренер «Динамо» и «Оренбурга», отклонивший предложения ЦСКА и «Пари НН», уже побывал в офисе турецкого клуба и ознакомился с его инфраструктурой. Подписание контракта с 47-летним чехом ожидается на днях, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, в «Фатих Карагюмрюк» не исключено появление трех игроков «Оренбурга» – вингера Эмирджана Гюрлюка, хавбека Габриэля Флорентина и защитника Казымджана Караташа (права принадлежат «Галатасараю»).

По итогам прошлого сезона «Фатих Карагюмрюк» занял во втором дивизионе 3-е место и вышел в Суперлигу, обыграв в стыковом матче «Бандырмаспор».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoМарцел Личка
logoпремьер-лига Россия
logoЭмирджан Гюрлюк
logoГабриэль Флорентин
logoФатих Карагюмрюк
logoКазымджан Караташ
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logoвысшая лига Турция
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