Швеция и Финляндия отказались от участия в чемпионате мира-2022 по хоккею с мячом в Сыктывкаре

Сборные Швеции и Финляндии по хоккею с мячом отказались от участия в чемпионате мира-2022 из-за ситуации между Россией и Украиной.

Федерации бенди Финляндии объявила об этом сегодня, позднее аналогичное решение приняла шведская федерация.

Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет с 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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