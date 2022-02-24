Швеция и Финляндия отказались от участия в чемпионате мира-2022 по хоккею с мячом в Сыктывкаре

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Сборные Швеции и Финляндии по хоккею с мячом отказались от участия в чемпионате мира-2022 из-за ситуации между Россией и Украиной.

Федерации бенди Финляндии объявила об этом сегодня, позднее аналогичное решение приняла шведская федерация.

Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет с 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.

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