«Йокерит» не будет доигрывать нынешний сезон КХЛ (MTV Sports)

не будет доигрывать нынешний сезон .

Как сообщает MTV Sports, финский клуб принял решение не продолжать участие в сезоне. Официально об этом должны объявить в четверг вечером или в пятницу.

В регулярном чемпионате «Йокерит» занял третье место в Западной конференции и должен сыграть со «Спартаком» в первом раунде плей-офф.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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