Дуран близок к переходу в «Фенербахче». «Аль-Наср» купил форварда за 77+13 млн евро в январе
Форвард «Аль-Насра» Джон Дуран близок к переходу в «Фенербахче».
Стамбульский клуб, который возглавляет Жозе Моуринью, добился прогресса в переговорах о трансфере 21-летнего игрока сборной Колумбии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, стороны уверены, что переход Дурана в «Фенербахче» состоится.
Дуран перешел в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» в январе этого года за 77+13 млн евро. В 13 матчах минувшего чемпионата Саудовской Аравии нападающий забил 8 голов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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