Серебро Непряевой в скиатлоне и бронза биатлонистов в эстафете на Олимпиаде-2022, успех Валиевой и Кондратюка, победа «Милана» в дерби над «Интером», КХЛ досрочно завершила регулярку и другие новости утра

1. Наталья Непряева принесла России первую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине, взяв серебро в скиатлоне. Вторую награду для России завоевала биатлонная сборная в смешанной эстафете. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу.

В шорт-треке смешанную эстафету выиграла сборная Китая, в полуфинальном забеге с которой сборную России дисквалифицировали за блокировку. Член нашей команды Семен Елистратов считает, что наказание было справедливым.

Сегодняшнее утро началось с победы Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира по фигурному катанию. В произвольной программе Марк Кондратюк занял 2-е место. После 5 видов Россия лидирует с отрывом от США в 3 очка.

2. «Милан» и «Интер» выдали жаркое миланское дерби. «Россонери» вырвали победу благодаря дублю Жиру за 3 минуты (2:1). «Милан» обыграл «Интер» впервые с октября 2020-го.

В других матчах Серии А «Лацио» разгромил «Фиорентину» (3:0), «Рома» сыграла вничью с «Дженоа» (0:0).

3. КХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат. Команды распределят по проценту очков, старт плей-офф – 1 марта.

4. В Кубке Англии «Челси» одолел «Плимут», «Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм», «Тоттенхэм» победил «Брайтон». Остальные результаты – здесь.

5. НБА. «Мемфис» обыграл «Орландо» в гостях и другие результаты.

6. Клубы РПЛ продолжают проводить товарищеские матчи. «Спартак» сыграл вничью с малайзийским «Джохором», ЦСКА победил «Нордшелланд», «Химки» и «Рубин» голов не забили. Другие результаты – здесь.

7. В Бундеслиге «Бавария» победила «Лейпциг» Тедеско (Левандовски забил, конечно же), «Боруссия» из Гладбаха и «Арминия» сыграли вничью. Ознакомиться с остальными итогами можно тут.

8. РФС обратился в УЕФА из-за поведения украинских фанатов на матче с Россией в мини-футболе: «Высказывания содержали призывы к убийству, разжигали ненависть».

9. Фанаты «Сочи» поддержали бойкот матчей из-за Fan ID: «Стадион хотят превратить в театр». Теперь против паспорта болельщика 15 клубов РПЛ из 16 – остался только «Ахмат».

10. Трансферные новости. «Зенит», вероятно, арендует Алипа у «Кайрата» до конца сезона. «Нижний Новгород» подписал норвежского полузащитника Ларса Ларсена. «Уфа» подписала португальского хавбека Тиагу Родригеша.

Гнабри и «Бавария» пока не могут договориться о контракте, «Барса», «Реал», «Ливерпуль» и «МЮ» следят за ситуацией. Рюдигер отклонил очередное предложение «Челси» с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю. «Барса» хочет оформить трансферы Аспиликуэты и Кристенсена в ближайшее время. «Челси» хочет подписать Араухо на замену Рюдигеру, ему готовы платить вдвое больше «Барсы».

11. Камерун взял бронзу на Кубке Африки, совершив невероятный камбэк в матче за 3-е место с Буркина-Фасо. К 71-й минуте камерунцы проигрывали 0:3, но сравняли счет к 87-й, а затем выиграли в серии пенальти.

12. Матч звезд НХЛ. Команда Столичного дивизиона в 3-й раз в истории выиграла турнир 3 на 3. Капитан «Филадельфии» Клод Жиру стал самым ценным игроком. В активе Кузнецова – гол и передача, Капризов отдал 3 передачи за команду Центрального дивизиона.

13. Хэмилтон выложил первый пост после скандальной концовки сезона-2021 «Формулы-1» и отказа общаться с прессой: «Я вернулся!»

14. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга подвергся расистским оскорблениям в инстаграме из-за нереализованного пенальти в серии против «Мидлсбро».

15. «Барселона» разрешила Хави ставить Дембеле в состав вплоть до конца сезона.

Цитаты дня.

Пеп Гвардиола: «Обсудим с Зинченко ситуацию на Украине. Угнетает, что подобное происходит в XXI веке»

Юлия Ступак: «По ходу, пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать»

«Рахимов не любит людей, как и Черчесов. Если человек – дерьмо, он не станет топ-тренером». Экс-игрок «Амкара» Попов о специалистах

Хави: «Дембеле – часть «Барселоны», он профессионал. Нельзя стрелять себе в ногу»

Дмитрий Губерниев: «Вопросов к группе Крамера очень много. У Вяльбе есть ореол, который мешает обращать внимание на определенные проблемы»

Журова о дисквалификации шорт-трекистов: «У других тоже были такие моменты, но ничего за это не было. Не хочу верить в заговор, но для китайцев эта медаль была крайне важна»

«Какой же Роналду красивый в жизни, вау!» Защитник «Мидлсбро» Фрай о форварде «МЮ»