Олимпиада-2022. Шорт-трек. Сборная России не прошла в финал в смешанной эстафете

5 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине разыгрываются медали в смешанной эстафете по шорт-треку.

В составе сборной России выступят Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серегина.

Пекин, Китай

Шорт-трек

Смешанная эстафета

Начало полуфиналов – 15.58 по московскому времени, начало финала – 16.26 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Страна

Полуфинал

2-й забег

1. Венгрия – 2.38,052

2. Китай – 2.38,783

Россия и США дисквалифицированы

Четвертьфинал

3-й забег

1. Венгрия – 2.38,396

2. Россия - 2.38,445

3. США – 2,39,043

4. Япония – 2.39,112

Сборная России: Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Анна Серегина

ПРИМЕЧАНИЕ: в финал выходят по две лучших команды из каждого полуфинала.