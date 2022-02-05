Олимпиада-2022. Шорт-трек. Сборная России не прошла в финал в смешанной эстафете

5 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине разыгрываются медали в смешанной эстафете по шорт-треку.
В составе сборной России выступят Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серегина.
Пекин, Китай
Шорт-трек
Смешанная эстафета
Начало полуфиналов – 15.58 по московскому времени, начало финала – 16.26 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Страна
Полуфинал
2-й забег
1. Венгрия – 2.38,052
2. Китай – 2.38,783
Россия и США дисквалифицированы
Четвертьфинал
3-й забег
1. Венгрия – 2.38,396
2. Россия - 2.38,445
3. США – 2,39,043
4. Япония – 2.39,112
Сборная России: Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Анна Серегина
ПРИМЕЧАНИЕ: в финал выходят по две лучших команды из каждого полуфинала.