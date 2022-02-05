КХЛ досрочно завершила регулярку. Команды распределят по проценту очков, старт плей-офф – 1 марта

Президент КХЛ Алексей Морозов объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата и сообщил о дате начала розыгрыша Кубка Гагарина.

«4 февраля в Пекине открылись двадцать четвертые зимние Олимпийские игры. Это долгожданное событие как для спортсменов, так и для болельщиков. На несколько недель спорт объединит людей разных возрастов по всему миру.

КХЛ постаралась сделать все возможное для того, чтобы игроки, выступающие за десять сборных, ‒ а это 120 человек из 22 клубов КХЛ ‒ смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну.

Сборные России и Китая полностью состоят из игроков клубов лиги. Команды Латвии, Чехии и Финляндии ‒ на половину и более. Представительство лиги составит сорок процентов от общего числа участников Олимпиады.

Структура сезона КХЛ изначально учитывала необходимость паузы в связи с проведением Олимпийских игр. Игроки вовремя прибыли в расположение своих национальных команд, а сегодня большая часть из них уже в Пекине.

Пока мы ждем олимпийский хоккей, продолжаем работу над подготовкой к самой важной части сезона – плей-офф. И он обещает быть упорным и непредсказуемым, так как нет явного фаворита в борьбе за Кубок Гагарина.

Для того, чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, лига вынесет на утверждение правления и совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне.

Причин у этого несколько, в том числе и продолжающаяся пандемия, существует риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного чемпионата, так как предстояло бы совершить перелеты в разные города.

Поэтому лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день, а в день проходит не более четырех матчей (по два в каждой конференции).

До начала серий все игроки смогут пройти карантин в своей команде. А дополнительный день между играми позволит оперативно менять выбывающих игроков. Массовое заражение игроков в одной из серий не поставит под удар проведение других матчей.

Лигой были рассмотрены различные варианты определения результатов регулярного чемпионата и определения участников плей-офф. Важно было найти справедливую формулу и гарантировать всем клубам равные условия, в том числе учесть разное количество матчей, которые были проведены командами.

В итоге выбран самый объективный вариант – распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире.

Некоторые команды, которые до последнего момента претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую восьмерку в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение, которое позволит завершить сезон и определить чемпиона.

Новая дата старта плей-офф – первое марта», – заявил Морозов.