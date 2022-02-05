Дмитрий Губерниев: «Вопросов к группе Крамера очень много. У Вяльбе есть ореол, который мешает обращать внимание на определенные проблемы»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты российских лыжниц в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня Наталья Непряева завоевала серебро, Анастасия Рыгалина заняла 8-е место, Татьяна Сорина – 11-е, Юлия Ступак – 24-е.

«Радуюсь успеху Непряевой, но вопросов к группе Крамера очень много. Ступак вообще не готова. Ощущение, что люди на повороте не понимают, в какую сторону руль крутить. Понятно, что Непряева потрясающая, но она воспитанница и занимается в группе Бородавко.

На проблемы нужно обращать внимание, а у Вяльбе есть ореол, хотя она, конечно, большой молодец. Но этот ореол мешает обращать внимание на определенные проблемы. К примеру, на плохую готовность лыж.

Нам еще бежать эстафету. Надеюсь, Ступак будет добирать через старты. Но сегодня Юля была совсем на себя непохожа, отстала с первых метров дистанции», – сказал Губерниев.

Если кто-то и сбросит Норвегию в лыжах, то Наталья Непряева. Она больше не стесняется – и видит себя лидером