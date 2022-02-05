«Челси» хочет подписать Араухо на замену Рюдигеру. Клуб готов платить ему вдвое больше «Барсы» (Diario Sport)

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может сменить клуб.
В услугах игрока заинтересован «Челси». В клубе видят в 22-летнем уругвайце замену Антонио Рюдигеру, чей контракт с «синими» действует до конца этого сезона. Лондонцы связались с игроком и сообщили, что готовы платить ему в более чем в два раза больше, чем «Барселона».
Каталонский клуб начал переговоры о продлении контракта с Араухо прошлым летом, но приостановил их, так как приоритетом было продление соглашений с Педри и Анссумане Фати.
Зимой переговоры возобновились, «Барса» предлагает Араухо зарплату в размере около 3 миллионов евро в год. Если уругваец не согласится на эти условия, «Барселона» будет вынуждена продать его летом.
Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» к игроку.
С подробной статистикой Араухо можно ознакомиться здесь.