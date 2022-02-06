Олимпиада-2022. Фигурное катание. Кондратюк, Чжоу, Кагияма, Боян и Садовский покажут произвольные программы в командном турнире

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине мужчины выступят с произвольными программами в рамках командного турнира фигуристов. Россию представит Марк Кондратюк.
Пекин, Китай
Командные соревнования
6 февраля
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 6:50 по московскому времени, прямая трансляция – телеканал «Россия 1».
Первая разминка
1. Роман Садовский (Канада)
2. Цзинь Боян (Китай)
3. Марк Кондратюк (Россия) – 7.13
4. Юма Кагияма (Япония)
5. Винсент Чжоу (США)
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