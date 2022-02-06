Олимпиада-2022. Фигурное катание. Кондратюк, Чжоу, Кагияма, Боян и Садовский покажут произвольные программы в командном турнире

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Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине мужчины выступят с произвольными программами в рамках командного турнира фигуристов. Россию представит Марк Кондратюк.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Командные соревнования

6 февраля

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 6:50 по московскому времени, прямая трансляция – телеканал «Россия 1».

Первая разминка

1. Роман Садовский (Канада)

2. Цзинь Боян (Китай)

3. Марк Кондратюк (Россия) – 7.13

4. Юма Кагияма (Япония)

5. Винсент Чжоу (США)

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