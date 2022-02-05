Олимпиада-2022. Непряева, Ступак, Сорина, Рыгалина, Йохауг, Карлссон, Андерссон пробегут скиатлон

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5 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдет женский скиатлон. Сборную России представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина. 

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Женщины

Скиатлон, 7,5 км + 7,5 км

Начало – 10:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Россия 1». 

1. Наталья Непряева (Россия)

2. Фрида Карлссон (Швеция)

3. Тереза Йохауг (Норвегия)

4. Эбба Андерссон (Швеция)

5. Катарина Хенниг (Германия)

6. Джесси Диггинс (США)

7. Криста Пярмякоски (Финляндия)

8. Кертту Нисканен (Финляндия)

9. Татьяна Сорина (Россия)

10. Рози Бреннан (США)

11. Тереза Штадлобер (Австрия)

13. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

14. Рагнхиль Хага (Норвегия)

15. Юлия Ступак (Россия)

18. Шарлотте Калла (Швеция)

20. Анастасия Рыгалина (Россия)

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