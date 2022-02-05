Олимпиада-2022. Непряева, Ступак, Сорина, Рыгалина, Йохауг, Карлссон, Андерссон пробегут скиатлон

5 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдет женский скиатлон. Сборную России представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Пекин, Китай

Женщины

Скиатлон, 7,5 км + 7,5 км

Начало – 10:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Россия 1».

1. (Россия)

2. (Швеция)

3. (Норвегия)

4. (Швеция)

5. (Германия)

6. (США)

7. (Финляндия)

8. (Финляндия)

9. (Россия)

10. Рози Бреннан (США)

11. (Австрия)

13. Фоссесхолм (Норвегия)

14. (Норвегия)

15. (Россия)

18. (Швеция)

20. (Россия)