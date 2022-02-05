НБА. «Лейкерс» примут «Нью-Йорк», «Финикс» в гостях сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи

В субботу, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся шесть матчей.
«Лейкерс» примут на своей арене «Нью-Йорк», «Финикс» в гостях сыграет с «Вашингтоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 февраля, 01.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 6 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 6 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 6 февраля, 04.30, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 6 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 6 февраля, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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