НБА. «Лейкерс» примут «Нью-Йорк», «Финикс» в гостях сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи

В субботу, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся шесть матчей.

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НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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