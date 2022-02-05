«Рахимов не любит людей, как и Черчесов. Если человек – дерьмо, он не станет топ-тренером». Экс-игрок «Амкара» Попов о специалистах

Бывший капитан вспомнил о работе под руководством тренеров и .

– Как специалист он [Рахимов] был очень высокого уровня. Правильные тренировочные методики. Все занятия выстроены на игру с мячом, интенсивно, научно.

Другое дело, что как человек он ##### (плохой). Бросает много пыли в глаза, не любит людей, как и Черчесов. У них нет цели чему-то научить, у них на уме только бабки. Нет эмпатии к другим. Может, им это на генном уровне передается.

Рахимов на базе построил сотрудников, все были «шестерками», а он король. Доктор, повар – без разницы, все должно быть как он сказал и не дай бог это не исполнится. Футболистам, конечно, он не мог всего высказать, хотя и вел себя жестче с теми, кто не был ему нужен.

У меня с ним проблем не возникало, но с годами, анализируя ситуации из прошлого, понимаешь, почему у него не получается. Все сводится к тому, что если человек – дерьмо, он не станет топ-тренером. Если ты хочешь быть великим, надо быть великим во всем. Тренер – это педагог, наставник, который своим примером показывает не только как тренироваться, но и как жить, дает футболистам расти и сам растет вместе с ними.

– Божович совсем другой?

– Очень позитивный и умный человек. Другое дело, что рядом с ним должны быть специалисты, которые разбираются в футболе и могут подсказать что-то по тактике, по стандартам или другим нюансам. В «Крыльях» у него подобралась отличная команда, но тактически играла абсолютно безграмотно. У него нет задачи этому научить, его фишка – чтобы футболисты сами играли на поле так, как они мыслят.

В то же время он спец в том, чтобы разглядеть в игроках высокий интеллект, умные футболисты у него всегда ведут игру на поле и он им полностью доверяет. Но такого не бывает, ты не можешь просто кинуть мяч и сказать: «Играйте». Ты должен подсказывать, объяснять, кому и куда передвигаться. Если этот момент исправить, он станет топ-тренером, – сказал Попов.