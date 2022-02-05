Хави: «Дембеле – часть «Барселоны», он профессионал. Нельзя стрелять себе в ногу»

Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил решение не отстранять вингера , несмотря на то, что клуб не смог договориться с ним о продлении контракта.

«Какое-то решение по [контракту] Дембеле найдено не было. Но он остается частью клуба, частью команды, у него действующий контракт.

Мы встретились и пришли к решению, что он остается частью команды. Нельзя стрелять себе в ногу. Напротив, себе нужно помогать.

Он оставался хорошим профессионалом. Это решение клуба. Я буду задействовать его, когда посчитаю нужным», – сказал .