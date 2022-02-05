«Барселона» разрешила Хави ставить Дембеле в состав вплоть до конца сезона

Руководство «Барселоны» не будет запрещать главному тренеру команды Хави задействовать вингера в матчах.

предоставлен карт-бланш в этом вопросе, он сможет использовать француза, если посчитает нужным, вплоть до конца сезона.

Ранее стало известно, что 24-летний хавбек, который не выходил на поле с 12 января, будет в заявке сине-гранатовых на игру с .

Напомним, Дембеле не смог договориться с «Барсой» о продлении контракта. Летом у него истекает срок действующего договора, он покинет клуб на правах свободного агента.