«Барса» хочет оформить трансферы Аспиликуэты и Кристенсена в ближайшее время

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«Барселона» планирует усилить состав двумя защитниками «Челси» по завершении сезона.

Андреас Кристенсен и Сесар Аспиликуэта станут свободными агентами летом по истечении сроков контрактов.

Для каталонцев крайне важно усилить позиции в обороне бесплатными футболистами, так как большую часть трансферного бюджета планируют выделить на нового центрфорварда.

С Аспиликуэтой «Барса» уже практически согласовала контракт на три года.

Что касается Кристенсена, то с ним сине-гранатовые ранее приостановили переговоры, переключившись на другие кандидатуры. У датчанина также были разные варианты, хотя сам он хотел перейти именно в «Барсу».

Сейчас каталонский клуб возобновил к нему интерес, сделал предложение и ждет ответ на следующей неделе.

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