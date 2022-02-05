«Барса» хочет оформить трансферы Аспиликуэты и Кристенсена в ближайшее время

«Барселона» планирует усилить состав двумя защитниками «Челси» по завершении сезона.
Андреас Кристенсен и Сесар Аспиликуэта станут свободными агентами летом по истечении сроков контрактов.
Для каталонцев крайне важно усилить позиции в обороне бесплатными футболистами, так как большую часть трансферного бюджета планируют выделить на нового центрфорварда.
С Аспиликуэтой «Барса» уже практически согласовала контракт на три года.
Что касается Кристенсена, то с ним сине-гранатовые ранее приостановили переговоры, переключившись на другие кандидатуры. У датчанина также были разные варианты, хотя сам он хотел перейти именно в «Барсу».
Сейчас каталонский клуб возобновил к нему интерес, сделал предложение и ждет ответ на следующей неделе.