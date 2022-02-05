Олимпиада-2022. Биатлон. Нигматуллина, Резцова, Логинов и Латыпов выступят за Россию в смешанной эстафете

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5 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет смешанная эстафета по биатлону. За Россию выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Биатлон

Смешанная эстафета

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал

Старт-лист

1. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бо, Йоханнес Бо)

2. Беларусь (Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский)

3. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюлия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе)

4. Швеция (Ханна Оберг, Эльвира Оберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)

5. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов)

6. Германия (Ванесса Фойгт, Дениз Херманн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат)

7. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Томас Бормолини, Лукас Хофер)

Дата проведения
5 февраля, 12.00
Онлайн гонки

XXIV зимняя Олимпиада. Пхенчхан, Китай. Эстафета

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