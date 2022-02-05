Олимпиада-2022. Биатлон. Нигматуллина, Резцова, Логинов и Латыпов выступят за Россию в смешанной эстафете

5 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет смешанная эстафета по биатлону. За Россию выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Пекин, Китай

Биатлон

Смешанная эстафета

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал

Старт-лист

1. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, , )

2. Беларусь (Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский)

3. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюлия Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе)

4. Швеция (Ханна Оберг, Эльвира Оберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)

5. Россия ( , Кристина Резцова, , Эдуард Латыпов)

6. Германия (Ванесса Фойгт, Дениз Херманн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат)

7. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Томас Бормолини, Лукас Хофер)