РФС обратился в УЕФА из-за поведения украинских фанатов на матче с Россией: «Высказывания содержали призывы к убийству, разжигали ненависть»

РФС обратился в после матча между сборными России и Украины (3:2) в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.

Во время матча украинские зрители скандировали оскорбительную кричалку «Путин – #####!» в адрес президента РФ Владимира Путина, а также призывали к насилию в отношении россиян.

«Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу.

Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан», – сообщили в службе коммуникаций .

Глава АМФР: «Было неприятно слышать выкрики со стороны фанатов Украины. Благодарен нашим футболистам, что не велись на провокации»