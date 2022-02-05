Товарищеские матчи. «Спартак» сыграл вничью с малайзийским «Джохором», ЦСКА победил «Нордшелланд», «Химки» и «Рубин» голов не забили

Сегодня клубы РПЛ проводят очередные товарищеские матчи.
Товарищеские матчи
Белек, Турция
«Арсенал» Тула Россия – «Эсбьерг» Дания – 1:2 (0:2, 1:0)
Голы: 0:1 – Конбой (10), 0:2 – Холтен (23), 1:2 – Панченко (87).
«Химки» Россия – «Рубин» Россия – 0:0 (0:0)
«Химки»: Лантратов, Идову, Трошечкин, Глушаков, Мамаев, Жирков, Главчич, Волков, Григалава, Кухарчук, Мирзов.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников, Мусаев, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Зуев, Онугха.
Дубай, ОАЭ
«Спартак» Россия – «Джохор» Малайзия – 1:1 (0:1)
Гол «Спартака»: 1:1 – Соболев (70).
«Спартак»: Свинов, Кофрие, Литвинов, Гапонов, Айртон, Умяров, Пруцев, Хлусевич, Игнатов, Бакаев, Соболев.
Белек, Турция
«Арсенал» Тула Россия – «Борац» Босния – 0:0 (0:0)
«Уфа» Россия – «Лиепая» Латвия – 1:2
Гол «Уфы»: Мрзляк.
Кампоамор, Испания
ЦСКА Россия – «Нордшелланд» Дания – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Набабкин (56).
ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Фернандес, Фукс (Васин, 61), Щенников (Магнуссон, 61), Мухин, Бийол (Дивеев, 61), Языджи, Обляков, Эджуке (Набабкин, 46), Яковлев, Заболотный (Медина, 46).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.