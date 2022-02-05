Журова о дисквалификации шорт-трекистов: «У других тоже были такие моменты, но ничего за это не было. Не хочу верить в заговор, но для китайцев эта медаль была крайне важна»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о дисквалификации сборной России по шорт-треку в смешанной эстафете на Играх в Пекине.

В полуфинале судьи зафиксировали блокировку со стороны российских спортсменов. При передаче эстафеты они помешали китайской команде, которая в финале завоевала золото.

«Тут вопрос в том, что у других тоже были такие моменты, но ничего за это не было. К сожалению, в шорт-треке все быстро происходит. Если в фигурном катании можно что-то пересмотреть, то тут между забегами очень мало времени.

Если судьями принято решение, то оно крайне редко изменяется. Мы понимаем, что китайцы сильны. У них основные медали будут как раз в шорт-треке. Я не хочу верить в заговор, но для китайцев эта медаль была крайне важна.

Вчера был похожий пример в фигурном катании. Наш спортсмен признался, что оступился. Если бы оступился какой-то другой спортсмен, а не из России, тогда, может, не сняли бы эти баллы. Наши ошибки будут замечать. Мы понимали, что большие ставки на шорт-трек делать нельзя. Вот такие судейские случайности не редкость», – сказала Журова.

Олимпиада-2022. Шорт-трек. Китай выиграл смешанную эстафету, Россия дисквалифицирована за блокировку в полуфинале