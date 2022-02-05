«Я вернулся!» Хэмилтон выложил первый пост после скандальной концовки сезона-2021 «Ф-1» и отказа общаться с прессой

Гонщик опубликовал первый пост в соцсетях после спорной концовки сезона-2021.

На Гран-при Абу-Даби чемпионом стал пилот , а Хэмилтон решил не общаться с прессой и не проявлял активность в инстаграме и твиттере. Это послужило почвой для возникновения слухов о возможном уходе семикратного чемпиона из «Формулы-1».

«Я уходил. Теперь я вернулся!» – написал Льюис, выложив фото из отпуска.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton)

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«Формула-1» запустила расследование финала сезона, но итог ждут только через два месяца. Скандал пытаются замять?

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