«Я вернулся!» Хэмилтон выложил первый пост после скандальной концовки сезона-2021 «Ф-1» и отказа общаться с прессой

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опубликовал первый пост в соцсетях после спорной концовки сезона-2021.

На Гран-при Абу-Даби чемпионом стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а Хэмилтон решил не общаться с прессой и не проявлял активность в инстаграме и твиттере. Это послужило почвой для возникновения слухов о возможном уходе семикратного чемпиона из «Формулы-1».

«Я уходил. Теперь я вернулся!» – написал Льюис, выложив фото из отпуска.

 
 
 
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Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton)

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