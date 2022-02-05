Олимпиада-2022. Фигурное катание. Валиева, Губанова, Чен и Хигучи выступят с короткими программами в командном турнире

6 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине женщины выступят с короткими программами в рамках командного турнира фигуристов. От России на лед выйдет Камила Валиева.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Командные соревнования

6 февраля

Женщины

Короткая программа

Начало – 4.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Россия 1»

Первая разминка



1. И Чжу (Китай)

2. Анастасия Шаботова (Украина)

3. Элишка Бржезинова (Чехия)

4. Анастасия Губанова (Грузия)

5. Лара Наки Гутманн (Италия)

Вторая разминка

6. Маделин Скиза (Канада)

7. Николь Шотт (Германия)

8. Вакаба Хигучи (Япония)

9. Карен Чен (США)

10. Камила Валиева (Россия) – 5.43



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