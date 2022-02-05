Олимпиада-2022. Фигурное катание. Валиева, Губанова, Чен и Хигучи выступят с короткими программами в командном турнире

Теги сборная России результаты Олимпийская сборная России сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Китая Олимпиада-2022 сборная Германии сборная Чехии сборная Италии сборная Украины женское катание командные соревнования Анастасия Губанова Карен Чен сборная Грузии Вакаба Хигучи Элишка Бржезинова Николь Шотт Камила Валиева Анастасия Шаботова Лара Наки Гутманн Маделин Скиза И Чжу Фигурное катание

6 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине женщины выступят с короткими программами в рамках командного турнира фигуристов. От России на лед выйдет Камила Валиева.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Командные соревнования

6 февраля

Женщины

Короткая программа

Начало – 4.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Россия 1»

Первая разминка

1. И Чжу (Китай)

2. Анастасия Шаботова (Украина)

3. Элишка Бржезинова (Чехия)

4. Анастасия Губанова (Грузия)

5. Лара Наки Гутманн (Италия)

Вторая разминка

6. Маделин Скиза (Канада)

7. Николь Шотт (Германия)

8. Вакаба Хигучи (Япония)

9. Карен Чен (США)

10. Камила Валиева (Россия) – 5.43

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Россия идет на 2-м месте в командном турнире после трех видов

Что нужно России для победы над США в команднике фигуристов? Безупречная Валиева, надежный одиночник и помощь от Грузии

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные