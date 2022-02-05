Шорт-трекист Елистратов о дисквалификации России в эстафете: «Мы помешали китайской команде. Думаю, решение судьи было правильным»

Российские шорт-трекисты Софья Просвирнова и Семен Елистратов прокомментировали выступление в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

В полуфинале российская команда, за которую выступали Елистратов, Просвирнова, а также Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова и Анна Серегина, была дисквалифицирована за блокировку.

«Бывают такие ситуации не только на Олимпиаде, но и на других стартах. Нам немножко не повезло. Ну и мы допустили недозволительные ошибки. Мы разберем все и сделаем выводы», – отметила Просвирнова.

«При передаче смены... Мы помешали китайской команде. Судья принял решение, что надо давать пенальти. Я думаю, решение было, как бы жестко это ни звучало, правильным.

Действительно были помехи. Я думаю, да, все очевидно. Было два момента, нам показали видео. Спорить было бессмысленно. Не могу сказать за нашу сторону, я снимал коньки. Кто подавал запрос – понятия не имею», – сказал Елистратов.

Олимпиада-2022. Шорт-трек. Китай выиграл смешанную эстафету, Россия дисквалифицирована за блокировку в полуфинале