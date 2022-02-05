Гнабри и «Бавария» пока не могут договориться о контракте. «Барса», «Реал», «Ливерпуль» и «МЮ» следят за ситуацией

Нападающий Серж Гнабри пока не может договориться с «Баварией» об условиях нового контракта.
26-летний игрок хочет остаться в мюнхенской команде, однако его не устраивает предложенные финансовые условия.
Немец хочет зарабатывать на уровне Лероя Сане и Кингсли Комана – примерно 15 миллионов евро в год без учета бонусов.
«Бавария» не хочет отпускать Гнабри, главный тренер команды Юлиан Нагельсманн также заинтересован в том, чтобы игрок остался.
Сразу несколько европейских клубов, включая «Реал», «Барселону», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», следят за ситуацией, однако все они склоняются к тому, что в конечном итоге форвард останется в «Баварии».
Действующий контракт Гнабри рассчитан до лета 2023 года. Его статистику вы найдете здесь.