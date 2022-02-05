«Какой же Роналду красивый в жизни, вау!» Защитник «Мидлсбро» Фрай о форварде «МЮ»

Защитник высказался о победе над (1:1, 8:7 по пенальти) в Кубке Англии.

– Увидеть Роналду и всех этих звезд – это просто безумие. Сыграть против них и одержать победу – фантастика.

– На пресс-конференции вы говорили, что, возможно, перекинетесь с Роналду парой слов. Как все прошло?

– Я ничего ему не говорил. Но я отметил, какой же он красивый в жизни, вау! – сказал Фрай.

Каррагер о вылете «МЮ» из Кубка Англии: «Рой Кин говорил, что Роналду подписали для победы в турнире 🤷‍♂️»