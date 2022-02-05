Чемпионат Италии. «Интер» против «Милана», «Рома» сыграла вничью с «Дженоа», «Фиорентина» – «Лацио»

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В 24-м туре итальянской Серии А «Рома» в субботу поделила очки с  «Дженоа» (0:0), в миланском дерби сойдутся «Интер» и «Милан», «Фиорентина» будет противостоять «Лацио»

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Кальяри», «Наполи» сыграет на выезде с «Венецией», «Ювентус» – дома с «Вероной». 

В понедельник тур завершится матчем «Салернитана» – «Специя».  

Чемпионат Италии

24-й тур

Рома – Дженоа 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
5 февраля, 17.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
РомаРуй Патрисиу, Карсдорп (Верету, 71), Смоллинг, Манчини, Рожер, Мэйтленд-Найлз (Афена-Гьян, 57), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Эль-Шаарави, 57), Кристанте, Дзаньоло, Абрахам.
ДженоаСиригу, Хефти, Бани (Эстигор, 45), Ванхойсден, Васкес, Бадель, Стураро, Портанова (Максимович, 71), Дестро (Пикколи, 57), Экубан (Мелегони, 71), Йебоа (Амири, 57).
Предупреждения:
Ванхойсден (25), Манчини (35), Васкес (79), Абрахам (90).
Удаления:
Эстигор (68), Дзаньоло (90).

 

Интер – Милан
Дата проведения
5 февраля, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
ИнтерХанданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.
МиланМеньян, Калабрия, Романьоли, Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер, Салемакерс, Тонали, Жиру, Рафаэл Леау.

 

Фиорентина – Лацио
Дата проведения
5 февраля, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Кальяри
Дата проведения
6 февраля, 14.30, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Болонья – Эмполи
Дата проведения
6 февраля, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Сассуоло
Дата проведения
6 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Венеция – Наполи
Дата проведения
6 февраля, 17.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Торино
Дата проведения
6 февраля, 20.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Верона
Дата проведения
6 февраля, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Салернитана – Специя
Дата проведения
7 февраля, 22.45, «Ареки»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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