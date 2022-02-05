Чемпионат Италии. «Интер» против «Милана», «Рома» сыграла вничью с «Дженоа», «Фиорентина» – «Лацио»

В 24-м туре итальянской Серии А «Рома» в субботу поделила очки с «Дженоа» (0:0), в миланском дерби сойдутся «Интер» и «Милан», «Фиорентина» будет противостоять «Лацио».
В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Кальяри», «Наполи» сыграет на выезде с «Венецией», «Ювентус» – дома с «Вероной».
В понедельник тур завершится матчем «Салернитана» – «Специя».
24-й тур
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.00, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Руй Патрисиу, Карсдорп (Верету, 71), Смоллинг, Манчини, Рожер, Мэйтленд-Найлз (Афена-Гьян, 57), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Эль-Шаарави, 57), Кристанте, Дзаньоло, Абрахам.
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Дженоа –
Сиригу, Хефти, Бани (Эстигор, 45), Ванхойсден, Васкес, Бадель, Стураро, Портанова (Максимович, 71), Дестро (Пикколи, 57), Экубан (Мелегони, 71), Йебоа (Амири, 57).
- Предупреждения:
- Ванхойсден (25), Манчини (35), Васкес (79), Абрахам (90).
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 6 февраля, 14.30, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 6 февраля, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 6 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 6 февраля, 17.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
- Дата проведения
- 6 февраля, 20.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 6 февраля, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 7 февраля, 22.45, «Ареки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.