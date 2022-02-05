Чемпионат Италии. «Интер» против «Милана», «Рома» сыграла вничью с «Дженоа», «Фиорентина» – «Лацио»

В 24-м туре итальянской Серии А в субботу поделила очки с (0:0), в миланском дерби сойдутся и , будет противостоять .

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука примет , сыграет на выезде с «Венецией», – дома с «Вероной».

В понедельник тур завершится матчем «Салернитана» – .

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24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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