«Милан» вырвал победу в дерби с «Интером» благодаря дублю Жиру за 3 минуты – 2:1

В 24-м туре итальянской Серии А в миланском дерби «Милан» одолел «Интер» (2:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Счет в матче на 39-й минуте открыл Иван Перишич после подачи Хакана Чалханоглу с углового.
Во втором тайме Оливье Жиру сравнял счет на 75-й, а на 78-й забил победный гол. На 96-й минуте Тео Эрнандес был удален за подкат сзади в ноги Дензелу Думфрису.
Сегодняшний матч был 230-м в рамках миланского дерби. Теперь у «Милана» 78 побед, у «Интера» – 84.
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Дармиан, 82), Перишич (Димарко, 70), Брозович (Весино, 82), Чалханоглу (Видаль, 73), Барелла, Джеко, Мартинес (Санчес, 70).
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Милан –
Меньян, Калабрия, Романьоли, Калулу, Эрнандес, Кессиэ (Браим Диас, 58), Беннасер (Крунич, 80), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Тонали, Жиру, Рафаэл Леау.
- Предупреждения:
- Романьоли (21), Чалханоглу (60), Браим Диас (72), Беннасер (76), Шкриньяр (84), Крунич (90).
- Удаление:
- Эрнандес (90).