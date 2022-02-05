«Милан» вырвал победу в дерби с «Интером» благодаря дублю Жиру за 3 минуты – 2:1

В 24-м туре итальянской Серии А в миланском дерби одолел «Интер» (2:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Счет в матче на 39-й минуте открыл Иван Перишич после подачи Хакана Чалханоглу с углового.

Во втором тайме Оливье Жиру сравнял счет на 75-й, а на 78-й забил победный гол. На 96-й минуте Тео Эрнандес был удален за подкат сзади в ноги Дензелу Думфрису.

Сегодняшний матч был 230-м в рамках миланского дерби. Теперь у «Милана» 78 побед, у «Интера» – 84.

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