«Милан» вырвал победу в дерби с «Интером» благодаря дублю Жиру за 3 минуты – 2:1

Теги Интер Милан серия А Италия Иван Перишич Оливье Жиру Хакан Чалханоглу онлайны Футбол

В 24-м туре итальянской Серии А в миланском дерби «Милан» одолел «Интер» (2:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Счет в матче на 39-й минуте открыл Иван Перишич после подачи Хакана Чалханоглу с углового.

Во втором тайме Оливье Жиру сравнял счет на 75-й, а на 78-й забил победный гол. На 96-й минуте Тео Эрнандес был удален за подкат сзади в ноги Дензелу Думфрису.

Сегодняшний матч был 230-м в рамках миланского дерби. Теперь у «Милана» 78 побед, у «Интера» – 84. 

Интер – Милан 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
5 февраля, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 38 Перишич, 1:1 – 75 Жиру, 1:2 – 78 Жиру.
ИнтерХанданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Дармиан, 82), Перишич (Димарко, 70), Брозович (Весино, 82), Чалханоглу (Видаль, 73), Барелла, Джеко, Мартинес (Санчес, 70).
МиланМеньян, Калабрия, Романьоли, Калулу, Эрнандес, Кессиэ (Браим Диас, 58), Беннасер (Крунич, 80), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Тонали, Жиру, Рафаэл Леау.
Предупреждения:
Романьоли (21), Чалханоглу (60), Браим Диас (72), Беннасер (76), Шкриньяр (84), Крунич (90).
Удаление:
Эрнандес (90).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные