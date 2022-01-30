Жиго и Понсе уходят из «Спартака», фанаты «Динамо» и «Уфы» тоже против Fan ID, Барти выиграла Australian Open, ковид в сборной России по фигурке, Том Брэди заканчивает карьеру и другие новости

1. Фанаты российских клубов продолжают протестовать против Fan ID – к бойкоту присоединились активные болельщики «Динамо», «Уфы» и «Орла». На стороне фанатов Евгений Кафельников, Светлане Журовой пришлось в очередной раз объясняться.

2. Эшли Барти выиграла Australian Open, в финале одержав победу над Даниэль Коллинс. Это ее третий «Большой шлем» – все были взяты на разных покрытиях. Правда, на пути к титулам она ни разу не встречалась с соперницей из топ-10. Австралийка и сама достижения оценивает достаточно скромно.

3. РБК сообщил о коронавирусе у хореографа группы Тутберидзе Глейхенгауза и гендиректора ФФКР Когана. В федерации, естественно, все опровергают, вся команда вылетает на Олимпиаду 1 февраля, как и планировалось.

4. «Спартак» несет потери. Самюэль Жиго летом перейдет в «Марсель», а этот сезон доиграет в Москве на правах аренды. Понсе уезжает уже сейчас – в «Эльче».

Покидает РПЛ и Сердар Азмун, который, похоже, присоединится к «Байеру» в ближайшие дни. На замену подпишут Юри Алберто – теперь говорят, что за 24 миллиона евро.

5. В Европе окно вот-вот закроется – «Барса» оформила возвращение Адама Траоре, но пока не может пристроить хоть куда-нибудь Дембеле. «Юве» вслед за Влаховичем хочет взять еще и Закарию из «Гладбаха», а Бентанкур и Кулусевски, вероятно, отправятся в Англию. В «Интер» перешел экс-форвард «Локомотива» Кайседо, «Фиорентина» купила лучшего бомбардира ЛК Кабрала.

6. Кстати о бомбардирах: Кокорин ведет переговоры с «Фиорентиной» о расторжении контракта, но договориться пока не получается.

7. Легенда американского футбола Том Брэди завершает карьеру. Великий чемпион (семь Супербоулов!) не стареет и в 44 года выглядит на 20.

8. Россиянин Петр Пащенко завоевал серебро в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону. У женщин победила Алина Стремоус из Молдовы, Лариса Куклина – пятая.

9. Дмитрий Губерниев будет комментировать лыжи, биатлон и церемонию открытия Олимпиады, Владимира Стогниенко мы услышим на хоккее – не удивляйтесь, это для него не дебют.

10. На Олимпиаде могут отдать золото сразу двум хоккейным сборным – если по всем полуфиналистам ударит коронавирус. Капитаном сборной России будет Вадим Шипачев.

11. НХЛ. 2 очка Наместникова не спасли «Детройт» в матче с «Торонто» (4:7), «Сент-Луис» проиграл «Виннипегу» (1:4), единственный гол на счету Тарасенко. А вот шайба Свечникова принесла «Каролине» победу над «Нью-Джерси» (2:1).

«Филадельфия» прервала серию из 13 поражений подряд, одолев «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ). Все результаты дня – здесь.

12. НБА. 34 очка Морэнта помогли «Мемфису» обыграть «Вашингтон» и другие результаты.

13. Владимир Путин не планирует встречаться с другими лидерами стран на открытии Олимпийских игр в Пекине.

14. «Барселона» и «Реал» могут продать 49-процентную долю в клубах, чтобы конкурировать с богатыми топ-командами.

15. Правозащитники призвали спортсменов говорить о проблеме уйгуров на Олимпиаде в Пекине.

Цитаты дня

Сердар Азмун: «Все колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце»

Энен о поведении Медведева: «Недопустимо так разговаривать с судьей, который не допускал серьезных ошибок»

Энес Кантер Фридом: «Владимир Путин и Си Цзиньпин представляют собой угрозу для мира»

Политик Яшин о Fan ID: «У нас глубокие традиции давления и репрессий, и власть специально создает эту атмосферу. Как в эпоху камер, слежки через телефон чувствовать себя в безопасности?»