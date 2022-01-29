Стогниенко прокомментирует хоккей на Олимпиаде-2022

Теги Сборная России по хоккею телевидение Sports.ru Владимир Стогниенко Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир ВГТРК Хоккей

Шеф-редактор и комментатор Okko Спорт Владимир Стогниенко будет работать на матчах хоккейного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал сотрудник ВГТРК Дмитрий Анисимов.

По информации Sports.ru, Стогниенко прокомментирует в паре с экспертом три матча на канале «Россия». 

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. 

Сборная России сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

Стогниенко будет комментировать хоккей на Олимпиаде-2022. И для него это не дебют

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