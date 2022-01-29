Фанаты «Динамо» против Fan ID: «Мера избыточна, а причины отказа нарушают права, гарантированные Конституцией»

Болельщики «Динамо» выступили против закона о введении Fan ID в российском футболе.
«Объединения болельщиков «Динамо» против оформления Fan ID и против посещения матчей под его эгидой!
Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий, а причины внесудебного отказа на посещение футбола нарушают базовые гражданские права и свободы, гарантированные Конституцией РФ», – говорится в заявлении фанатов.
Под заявлением подписались фанатские объединения «Династия», «Ультрас Динамо», Capitals и другие.
Ранее против введения Fan ID выступили фанатские объединения «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Уфы».
В Кремле осторожно говорят про Fan ID – предлагают диалог с фанатами