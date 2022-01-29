Чемпионат Европы. Гонка преследования. Фемстейневик стартует первой, Гербулова – 8-й, Буртасова – 19-й, Куклина – 21-й, Шевченко – 27-й, Гореева – 35-й, Сливко – 46-й

29 января на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере пройдет женская гонка преследования.
Чемпионат Европы по биатлону
Арбер, Германия
Женщины
Гонка преследования
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)
2. Франциска Хильдебранд (Германия) – 4
3. Янина Хеттих (Германия) – 26
4. Алина Стремоус (Молдова) – 34
5. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 37
6. Ирина Кручинкина (Беларусь) – 39
7. Юлия Журавок (Украина) – 40
8. Наталья Гербулова (Россия) – 40
9. Беатриче Трабукки (Италия) – 44
10. Каролине Эрдал (Норвегия) – 47...
19. Евгения Буртасова (Россия) – 1.08...
21. Лариса Куклина (Россия) – 1.11...
27. Анастасия Шевченко (Россия) – 1.31...
35. Анастасия Гореева (Россия) – 1.52...
46. Виктория Сливко (Россия) – 2.18