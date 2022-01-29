Чемпионат Европы. Гонка преследования. Фемстейневик стартует первой, Гербулова – 8-й, Буртасова – 19-й, Куклина – 21-й, Шевченко – 27-й, Гореева – 35-й, Сливко – 46-й

29 января на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере пройдет женская гонка преследования.

Чемпионат Европы по биатлону

Арбер, Германия

Женщины

Гонка преследования

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)

2. (Германия) – 4

3. Янина Хеттих (Германия) – 26

4. Алина Стремоус (Молдова) – 34

5. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 37

6. Ирина Кручинкина (Беларусь) – 39

7. Юлия Журавок (Украина) – 40

8. Наталья Гербулова (Россия) – 40

9. Беатриче Трабукки (Италия) – 44

10. Каролине Эрдал (Норвегия) – 47...

19. (Россия) – 1.08...

21. (Россия) – 1.11...

27. (Россия) – 1.31...

35. (Россия) – 1.52...

46. Виктория Сливко (Россия) – 2.18