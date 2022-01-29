Фанаты «Уфы» отказались от Fan ID: «Сначала нас загоняют в клетки на стадионах, теперь надо оформлять бесполезный документ»

Объединение болельщиков «Уфы» «Уфимцы» выступило против введения Fan ID.
«Фанаты ФК «Уфа» приняли решение отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться этот пресловутый «паспорт болельщика».
У нас вызывает недоумение тот факт, что сначала на стадионах нас загоняют в клетки, а теперь, чтобы в них попасть, надо еще и оформлять бесполезный документ.
Мы не оставим свой клуб. Мы будем поддерживать его во всех мероприятиях, связанных с клубом, но не требующих наличия Fan ID, в том числе в матчах молодежных и других команд.
Призываем всех уфимцев активизироваться в плане посещений домашних, а особенно выездных матчей оставшейся части чемпионата. Фанат – не преступник!» – говорится в заявлении фанатов.
Ранее против введения Fan ID выступили фанатские объединения «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Крыльев Советов».
В Кремле осторожно говорят про Fan ID – предлагают диалог с фанатами