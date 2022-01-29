«Барселона» арендовала Траоре с правом выкупа примерно за 30 млн евро

Вингер Адама Траоре возвращается в «Барселону», покинув «Вулверхэмптон».

«Блауграна» арендовала 26-летнего футболиста до конца сезона и имеет возможность его выкупить – по информации инсайдера Фабрицио Романо, в таком случае «волки» получат около 30 млн евро.

Каталонцы будут выплачивать зарплату Траоре в полном объеме.

Траоре является выпускником академии «Барселоны». Он покинул клуб в 2015 году. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Адама Траоре возвращается в «Барсу» накачанным мегадриблером (но с игровыми проблемами). Клуб ничем не рискует