Депутат Журова о Fan ID: «В законе нет его прямого введения. Странно, что все начали бойкотировать и высказываться, хотя ничего не введено»

Депутат Государственной думы Светлана Журова прояснила свои слова о том, что Fan ID не будет действовать в .

«Меня изначально некорректно процитировали. Дело в том, что в законе нет прямого введения Fan ID. Закон о том, что правительство наделяется полномочиями по определению Fan ID, когда это будет введено и какие виды спорта это затронет.

Еще очень важно: правительство определит уровень соревнований, на которых новая практика будет введена.

Пока не объявлено, где и как это будет. Поэтому странно, что все начали бойкотировать и высказываться на этот счет, хотя еще ничего не введено. В законе нет прямого обязательства для правительства это делать.

В законе прямо не звучит «чемпионат России по футболу», но почему-то мои слова восприняли так, будто Fan ID отменяют, и его не будет. Пока вам такого никто не скажет. РФС и правительство сами будут определять, как, где и что», – сообщила Журова.

Турция ввела Fan ID после волнений 2013 года. Спонсоры уходили, фанаты протестовали, но потом все смирились