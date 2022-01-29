Переговоры «Фиорентины» с Кокориным о расторжении контракта зашли в тупик

У «Фиорентины» не получается договориться о расторжении контракта с нападающим .

Разрыв соглашения выглядит наиболее естественным вариантом прекращения сотрудничества с российским футболистом. хочет разгрузить зарплатную ведомость, а игрок готов перейти в новый клуб свободным агентом.

Однако Corriere dello Sport сообщает, что переговоры между сторонами зашли в тупик. Процесс кажется тратой времени, разрешить этот вопрос в данный момент сложно.

В текущем сезоне Серии А 30-летний Кокорин принял участие в 5 матчах, отыграв в общей сложности 50 минут и не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь.