Сердар Азмун: «Все колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце»

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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев попрощался с одноклубником Сердаром Азмуном, подписавшим контракт с «Байером».

«Следуй за мечтой. 💙 Я буду скучать по тебе, колхозник 😔», – написал Оздоев в инстаграме.

Азмун ответил в комментариях: «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце 😔💙».

Азмуну нравится слово «колхоз», которое он регулярно использует на тренировках. Одноклубников он в шутку называет «колхозниками».

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