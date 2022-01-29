Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди завершает карьеру

Семикратный чемпион Супербоула, квотербек Том Брэди решил завершить спортивную карьеру.

Об этом сообщает телеканал ESPN. Последние два года Брэди выступал за команду «Тампа-Бэй» в Национальной футбольной лиге (НФЛ). С 2000 по 2019 годы он играл за «Нью-Ингленд».

44-летний спортсмен считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. За 22 сезона в НФЛ он пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона. Ему принадлежат рекорды по тачдаунам (624) и по пасовым ярдам (84520).

По информации ESPN, Брэди принял решение об уходе из-за факторов, связанных в том числе с семьей и здоровьем.

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