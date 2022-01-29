Энен о поведении Медведева: «Недопустимо так разговаривать с судьей, который не допускал серьезных ошибок»

Экс-первая ракетка мира прокомментировала поведение в полуфинале Australian Open. Россиянин накричал на судью.

«Он явно переступил черту. Недопустимо так разговаривать с судьей, который не допускал серьезных ошибок.

По содержанию он, возможно, прав, но форма была отвратительной. Он зашел слишком далеко. Возможно, его стоило наказать».

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