Гендиректор ФФКР Александр Коган опроверг информацию о положительных тестах у него и у Глейхенгауза на коронавирус

Гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) опроверг информацию о положительных тестах у него и у хореографа на коронавирус.

«У нас все в порядке», – сказал Коган.

«Должны с Глейхенгаузом вылететь вместе с командой, от ложноположительных тестов никто не застрахован» – цитирует Когана «Матч ТВ».

Ранее «РБК-Спорт» со ссылкой на источники в сообщил, что Коган и Глейхенагуз, который работает в группе Этери Тутберидзе, сдали положительные тесты, но болезнь проходит бессимптомно.

«Не знаю, откуда взялась эта информация, удивлена ей. Недавно общалась с руководством федерации, все было в порядке. На днях Коган и Глейхенгауз должны вылететь в Красноярск на сборы национальной команды», – приводит слова пресс-атташе ФФКР Ольги Ермолиной «Р-Спорт».

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