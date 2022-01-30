НБА. «Голден Стэйт» примет «Бруклин», «Мемфис» встретится с «Вашингтоном» и другие матчи

В субботу, 29 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся шесть матчей.

«Голден Стэйт» Стефена Карри примет одного из лидеров Востока . встретится с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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