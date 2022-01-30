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    НБА. «Голден Стэйт» примет «Бруклин», «Мемфис» встретится с «Вашингтоном» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Даллас Голден Стэйт Индиана Мемфис Майами Бруклин Новый Орлеан Филадельфия Сакраменто Торонто НБА Вашингтон Баскетбол

    В субботу, 29 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся шесть матчей.

    «Голден Стэйт» Стефена Карри примет одного из лидеров Востока «Бруклин». «Мемфис» встретится с «Вашингтоном».

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Новый Орлеан – Бостон
    Дата проведения
    30 января, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Индиана
    Дата проведения
    30 января, 03.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Сакраменто
    Дата проведения
    30 января, 03.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Вашингтон
    Дата проведения
    30 января, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Майами – Торонто
    Дата проведения
    30 января, 04.00, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Бруклин
    Дата проведения
    30 января, 04.30, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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