«Юве» купит Закарию у «Гладбаха» за 5+2 млн евро, контракт – до 2026-го с зарплатой 2,7 млн евро в год. Осталось продать Бентанкура

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Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария близок к переходу в «Ювентус».

Как сообщает журналист Руди Галетти, клубы договорились о трансфере за 5 млн евро плюс 2 млн в виде бонусов. С самим футболистом согласован контракт до 2026 года, зарплата – 2,7 млн евро.

Теперь для завершения сделки «Ювентусу» необходимо продать хавбека Родриго Бентанкура «Тоттенхэму».

25-летний Закария, чей контракт с «Боруссией» истекает в конце сезона, в нынешнем розыгрыше Бундеслиги провел 16 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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