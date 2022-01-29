Хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и гендиректор ФФКР Александр Коган сдали положительные тесты на коронавирус (РБК-Спорт)

Теги сборная России ФФКР Пекин-2022 Этери Тутберидзе Александр Коган Даниил Глейхенгауз коронавирус Фигурное катание

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сдали положительные тесты на коронавирус.

Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источники в ФФКР и Олимпийском комитете России.

«Глейхенгауз и Коган сдали тест накануне, он показал положительный результат. Болезнь проходит бессимптомно», – сообщил источник. 

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