Хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и гендиректор ФФКР Александр Коган сдали положительные тесты на коронавирус (РБК-Спорт)

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) сдали положительные тесты на коронавирус.

Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источники в ФФКР и Олимпийском комитете России.

«Глейхенгауз и Коган сдали тест накануне, он показал положительный результат. Болезнь проходит бессимптомно», – сообщил источник.

Ковид-лавина в сборной России перед Олимпиадой: фигуристы забили на «пузырь», биатлонисты запутались в документах