Хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и гендиректор ФФКР Александр Коган сдали положительные тесты на коронавирус (РБК-Спорт)

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сдали положительные тесты на коронавирус.
Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источники в ФФКР и Олимпийском комитете России.
«Глейхенгауз и Коган сдали тест накануне, он показал положительный результат. Болезнь проходит бессимптомно», – сообщил источник.
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