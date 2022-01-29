«Барса» и «Реал» могут продать 49-процентную долю в клубах, чтобы конкурировать с богатыми топ-командами (ABC)

и изучают возможность изменения формы владения клубами.

Идея клубов состоит в том, чтобы продать 49-процентную долю в клубе крупным компаниям или инвестиционным фондам, сообщает ABC.

«Барса» и «Реал» хотят сделать это для того, что иметь возможность конкурировать с клубами, принадлежащими миллиардерам, или имеющим поддержку целых стран – например, и .

Изначально идея принадлежала генеральному директору каталонцев Феррану Ревертеру, который таким способом хотел решить финансовые проблемы клуба.

Президенту «Реала» такая мысль тоже кажется интересной: ему кажется, что в долгосрочной перспективе у «Реала» нет других вариантов.

Проект пока находится в зачаточном состоянии, для него потребуется одобрение членов клубов (сосьос). И «Барселона», и «Реал» считают, что лучшим способом осуществления этого плана является публичная продажа акций, чтобы клубы не попали в руки российских или арабских олигархов.

На данный момент обе команды являются некоммерческими спортивными ассоциациями, а совладельцами клубов являются все его члены.