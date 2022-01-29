«Зенит» заплатит за трансфер Алберто 24 млн евро («Чемпионат»)

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Стала известна сумма, которую «Зенит» заплатит «Интернасьоналу» за переход нападающего Юри Алберто.

По данным «Чемпионата», трансфер обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 24 миллиона евро.

Переход 20-летнего бразильца должен состояться в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что форвард петербуржцев Сердар Азмун сможет перейти в «Байер» зимой, если «Зенит» сможет завершить трансфер Алберто.

В прошлом чемпионате Бразилии Алберто стал лучшим бомбардиром «Интернасьонала», забив 12 голов в 31 матче. Его статистика – здесь.

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