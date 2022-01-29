«Эти Игры запомнят как геноцидные». Правозащитники призвали спортсменов говорить о проблеме уйгуров на Олимпиаде-2022 в Пекине

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Правозащитники призвали спортсменов говорить о проблеме уйгуров на Олимпиаде-2022 в Пекине, несмотря на то, что многие сборные рекомендовали своим спортсменам воздержаться от критики в сторону властей Китая.

«Я считаю, что спортсмены должны использовать такую платформу и свои привилегии для по-настоящему исторической возможности.

Они должны высказываться против волны геноцида», – рассказал глава правозащитной организации Tibet Action Institute Ладон Тетонг.

«Эту Олимпиаду навсегда запомнят как геноцидные Игры», – отметил активист и профессор университета Чикаго Тенг Бяо.

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